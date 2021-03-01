"Паровоз поедет дальше": В Совфеде заявили, что санкции ЕС по Навальному будут символическими
Собеседник Лайфа полагает, что Евросоюз не решится на крупные рестрикции в нынешних сложных условиях.
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Новые антироссийские санкции Евросоюза, скорее всего, будут носить чисто символический характер, так как в нынешних реалиях мало кто решится всерьёз ссориться с РФ. Об этом Лайфу рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
"На чаше весов глобальная конфронтация, с одной стороны, необходимость сделать реверансы в сторону Вашингтона, а с другой — реальная жизнь, реальный газопровод, реальные экономические проблемы, реальный ковид, и ссориться с Россией по-крупному вряд ли они захотят. Поэтому я прогнозирую, что эти санкции будут носить, скорее всего, такой символический характер — покажем свою позу, скажем своё "фе", а паровоз поедет дальше", — сказал он.
Морозов добавил, что ситуаця с российским блогером Алексеем Навальным — это один из каналов политического, экономического, информационного давления на РФ. По его словам, успехи России в изобретении вакцины от ковида, которая заинтересовала многие страны, у некоторых вызывает необходимость противодействовать этому гуманитарному продвижению РФ в Европу.
Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.
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