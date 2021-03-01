В МИД заявили, что Россия ответит на новые санкции ЕС по Навальному

Евросоюзу следует ожидать ответной реакции со стороны Москвы в случае введения новых антироссийских санкций из-за российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отметив, что пока бессмысленно "гадать на кофейной гуще".

"Когда будет действие — тогда будет и противодействие. Конечно, реакция будет с нашей стороны", — сказал дипломат журналистам.

Напомним, ранее о планах расширить санкции против России заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Москву и переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Одной из главных причин введения новых ограничений стал арест, а также изменение приговора Алексею Навальному, о чём говорил сам Боррель. В МИД РФ уже заявили, что разочарованы этим решением.