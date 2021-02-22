МИД разочарован планами Евросоюза расширить санкции в отношении России

МИД России разочарован решением Евросоюза о подготовке новых нелегитимных санкций в отношении РФ.

"Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную "кнопку". Причём вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

В МИД отметили, что Совет ЕС предпринял очередной ошибочный шаг в условиях беспрецедентного разогрева антироссийского информационного фона в Евросоюзе, поводом для которого послужил визит в Москву высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Дипведомство добавило, что в западных СМИ переговоры хором были объявлены "безрезультатными и унизительными", а за этим последовал вал призывов к наращиванию санкционного давления в отношении РФ. Смысл этой информкампании, по мнению Москвы, состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить министрам иностранных дел стран ЕС мысль о необходимости "взять реванш" и за счёт дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесённые дипломатией Евросоюза имиджевые издержки.

Также в дипведомстве назвали категорически неприемлемыми постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об "освобождении" блогера Алексея Навального, осуждённого за экономические преступления российским судом на территории РФ в соответствии с законодательством государства.

"В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений. Эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающемся наступлении на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию "миропорядка, основанного на правилах", — подчеркнули в МИД.

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