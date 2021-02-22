СМИ: Евросоюз согласовал санкции против глав нескольких российских ведомств

Главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о введении индивидуальных санкций в отношении руководителей нескольких силовых структур России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Отмечается, что в санкционный список могут попасть в том числе главы ФСИН, СК РФ. Если санкции в отношении них вступят в силу, всем попавшим в перечень на год будет запрещён въезд в страны Евросоюза. Кроме того, на это время им будет запрещено иметь вклады в европейских банках.