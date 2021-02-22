СМИ: Евросоюз согласовал санкции против глав нескольких российских ведомств
В случае вступления ограничений в силу упомянутым лицам на год будет запрещён въезд в страны ЕС.
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Главы МИД стран Евросоюза согласовали решение о введении индивидуальных санкций в отношении руководителей нескольких силовых структур России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.
"Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального", — сообщает агентство.
Отмечается, что в санкционный список могут попасть в том числе главы ФСИН, СК РФ. Если санкции в отношении них вступят в силу, всем попавшим в перечень на год будет запрещён въезд в страны Евросоюза. Кроме того, на это время им будет запрещено иметь вклады в европейских банках.
Как сообщал Лайф, представители нескольких европейских стран ранее призвали ЕС сохранить диалог с Россией. В МИД Австрии заявили, что, вводя санкции против РФ, Евросоюз "рубит сук, на котором сидит".
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