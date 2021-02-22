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Глава Чечни шуткой отреагировал на скандал из-за "совместного фото" с вице-премьером Украины

Глава Чечни назвал чиновника из соседней страны "таинственным незнакомцем".

22 февраля 2021, 14:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dshmyhal/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Шмыгаль</a></p>

Фото © Facebook / Денис Шмыгаль

Глава Чечни Рамзан Кадыров шуткой прокомментировал скандал, разразившийся на Украине вокруг вице-премьера Олега Уруского. Глава правительства потребовал от подчинённого объяснений по поводу его "совместного снимка" с Кадыровым.

"В выставочном павильоне IDEX 2021 в Абу-Даби ко мне подошёл незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский", — пошутил по этому поводу Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни признался, что очень удивился, узнав о разразившемся на Украине скандале. Он добавил, что вся эта ситуация "высосана из пальца и не стоит выеденного яйца". Призвал раздувших этот скандал не заниматься ерундой.

"До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы — не подпустил. Подойти и тем более пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", — добавил Кадыров.

Премьер Украины потребовал объяснений от зама из-за его фото рядом с Кадыровым

Премьер Украины потребовал объяснений от зама из-за его фото рядом с Кадыровым

Ранее и сам украинский вице-премьер объяснил появление на фото рядом с Кадыровым.

Напомним, что ранее власти Украины потребовали у вице-премьера Олега Уруского объяснений за снимок с Рамзаном Кадыровым.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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