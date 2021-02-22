Премьер Украины потребовал объяснений от зама из-за его фото рядом с Кадыровым

Очередной скандал, связанный с российско-украинскими отношениями, вероятно, назревает на Украине. Там премьер-министр страны Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урускова, за фото рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

По предварительным данным, возмутивший главу украинского правительства снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия в ОАЭ. На фото Кадыров и Урусков идут в непосредственной близости друг от друга в окружении других участников форума. Шмыгаль опубликовал кадр на своей странице в Facebook и оставил своему коллеге сообщение с требованием объясниться.