Премьер Украины потребовал объяснений от зама из-за его фото рядом с Кадыровым
Политики попали в один кадр на международной выставке оружия.
Фото © Facebook / Денис Шмигаль
Очередной скандал, связанный с российско-украинскими отношениями, вероятно, назревает на Украине. Там премьер-министр страны Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урускова, за фото рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
По предварительным данным, возмутивший главу украинского правительства снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия в ОАЭ. На фото Кадыров и Урусков идут в непосредственной близости друг от друга в окружении других участников форума. Шмыгаль опубликовал кадр на своей странице в Facebook и оставил своему коллеге сообщение с требованием объясниться.
А ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что тот ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также нескольких россиян.
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