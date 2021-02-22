Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Премьер Украины потребовал объяснений от зама из-за его фото рядом с Кадыровым

Политики попали в один кадр на международной выставке оружия.

22 февраля 2021, 11:39
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/dshmyhal/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Денис Шмигаль</a></p>

Фото © Facebook / Денис Шмигаль

Очередной скандал, связанный с российско-украинскими отношениями, вероятно, назревает на Украине. Там премьер-министр страны Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урускова, за фото рядом с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

По предварительным данным, возмутивший главу украинского правительства снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия в ОАЭ. На фото Кадыров и Урусков идут в непосредственной близости друг от друга в окружении других участников форума. Шмыгаль опубликовал кадр на своей странице в Facebook и оставил своему коллеге сообщение с требованием объясниться.

"Это прецедент": На Украине тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке

"Это прецедент": На Украине тренер получил жёлтую карточку за разговор с судьёй не на русском языке

А ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что тот ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, а также нескольких россиян.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1