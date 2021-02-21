Экс-премьер Украины Азаров назвал "абсолютным беззаконием" санкции Зеленского против Медведчука и россиян
Он подчеркнул, что у главы государства не было права на введение ограничительных мер.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Бывший премьер-министр Незалежной Николай Азаров заявил, что санкции, которые президент Украины Владимир Зеленский ввёл против ряда компаний и физлиц, являются "абсолютным беззаконием".
"То, что он сделал, — это абсолютнейшее беззаконие. <...> Президент не имеет права своим указом вводить никакие санкции, а особенно против граждан Украины, против юридических компаний Украины. Просто не имеет права, нет у него такого права, ни в законе, ни в Конституции", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Азаров пояснил: если есть какие-то подозрения, что люди ведут незаконную деятельность — возбуждается уголовное дело, проводится следствие, материалы передаются в суд, и он принимает решение. Другого порядка Конституцией Украины и законодательством не предусмотрено. Экс-премьер подчеркнул, что санкции можно применять только на нерезидентов, которых юридическая система Украины достать не может, и лишь в этом случае они вводятся указом президента.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии назвали санкции против политика спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.
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