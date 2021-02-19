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Категорий: 18

Под новые санкции СНБО Украины подпали россияне

Ограничительные меры будут действовать три года.

19 февраля 2021, 16:14
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против пяти граждан России, трёх украинцев и 19 юридических лиц.

"Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Данилов уточнил, что ограничительные меры будут введены сроком на три года. Под них подпали и самолёты, осуществлявшие перелёты из Киева в Москву "вопреки нормативно-правовым актам Украины".

Напомним, санкции против депутатов Верховной рады были анонсированы в начале февраля. Как заявил тогда Данилов, есть достаточно аргументов для введения ограничений, это будет далеко не одноразовая акция.

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Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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