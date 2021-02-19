Под новые санкции СНБО Украины подпали россияне

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против пяти граждан России, трёх украинцев и 19 юридических лиц.

"Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов уточнил, что ограничительные меры будут введены сроком на три года. Под них подпали и самолёты, осуществлявшие перелёты из Киева в Москву "вопреки нормативно-правовым актам Украины".

Напомним, санкции против депутатов Верховной рады были анонсированы в начале февраля. Как заявил тогда Данилов, есть достаточно аргументов для введения ограничений, это будет далеко не одноразовая акция.

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