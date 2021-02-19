Под новые санкции СНБО Украины подпали россияне
Ограничительные меры будут действовать три года.
Фото © Zuma / ТАСС
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против пяти граждан России, трёх украинцев и 19 юридических лиц.
"Сегодня Совет национальной безопасности и обороны принял решение относительно 19 юридических и восьми физических лиц, к которым с сегодняшнего дня указом президента будут наложены соответствующие санкции", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов уточнил, что ограничительные меры будут введены сроком на три года. Под них подпали и самолёты, осуществлявшие перелёты из Киева в Москву "вопреки нормативно-правовым актам Украины".
Напомним, санкции против депутатов Верховной рады были анонсированы в начале февраля. Как заявил тогда Данилов, есть достаточно аргументов для введения ограничений, это будет далеко не одноразовая акция.
Ранее три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".
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