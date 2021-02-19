Диетолог перечислила продукты, способные разорвать кишечник и привести к смерти

Существует ряд продуктов, чрезмерное употребление которых может привести к увеличению диаметра кишечника. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Медик привела в пример случай с москвичкой, которая съела полтора килограмма хурмы: её кишечник увеличился в диаметре с шести до 24 сантиметров и мог бы разорваться, если бы не своевременное хирургическое вмешательство.

"С хурмой риск острой кишечной непроходимости наиболее высокий. В ней много волокон плюс так называемые дубильные вещества, которые делают её вяжущей. Всё это теоретически может приводить к образованию в организме безоаров (инородные тела, появляющиеся из-за скопления в желудке непереваренных частиц. — Прим. Лайфа), из-за которых кишечник начинает увеличиваться в размерах", — сказала она в интервью телеканалу "Москва 24".

Медик добавила, что к подобным последствиям, как и в истории с хурмой, может привести перенасыщение айвой, сельдереем, капустой, редькой, тёрном. В целом это относится ко всем продуктам с высоким содержанием дубильных веществ и грубых волокон. Соломатина предупредила, что в некоторых случаях переедание может привести к летальному исходу, особенно это касается жирной пищи.

А ранее врач рассказала, какие диеты заставляют организм накапливать жир. Самой опасной в этом плане медики называют монодиету. После неё человек технически может похудеть, но потом он начнёт есть в два раза больше и вес вернётся в прежние рамки.

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