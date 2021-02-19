Ограбление или инсценировка: лишившегося пакета с 15 млн рублей бизнесмена проверят на полиграфе
Полицейские хотят исключить версию, что предприниматель сам подстроил нападение.
Полицейские проверят на полиграфе жителя Новосибирска, у которого злоумышленники отняли пакет с 15 миллионами рублей в 150 метрах от его дома. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, предприниматель проходит по делу как потерпевший, однако детектор лжи необходим, чтобы исключить версию о том, что он сам мог подстроить нападение.
Наш собеседник также уточнил, что украденные деньги — это дивиденды за несколько лет. О том, что он будет снимать средства со счёта именно 18 февраля, знали только сам бизнесмен, его жена и персональный менеджер в банке. Точное время приезда потерпевшего домой не знал никто. В известность он никого заранее не ставил. Отношения с женой у мужчины вроде как хорошие.
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А в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил отделение банка и скрылся. В итоге служебная собака привела правоохранителей к хостелу на Московском проспекте. Также Лайф рассказывал, что у блогера Гусейна Гасанова украли из машины вещи на миллион рублей.
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