Ограбление или инсценировка: лишившегося пакета с 15 млн рублей бизнесмена проверят на полиграфе

Полицейские проверят на полиграфе жителя Новосибирска, у которого злоумышленники отняли пакет с 15 миллионами рублей в 150 метрах от его дома. Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, предприниматель проходит по делу как потерпевший, однако детектор лжи необходим, чтобы исключить версию о том, что он сам мог подстроить нападение.

Наш собеседник также уточнил, что украденные деньги — это дивиденды за несколько лет. О том, что он будет снимать средства со счёта именно 18 февраля, знали только сам бизнесмен, его жена и персональный менеджер в банке. Точное время приезда потерпевшего домой не знал никто. В известность он никого заранее не ставил. Отношения с женой у мужчины вроде как хорошие.