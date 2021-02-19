Не дошёл 150 метров до дома: Лайф узнал подробности дерзкого ограбления новосибирца, лишившегося пакета с 15 млн рублей
На похищенные деньги пострадавший планировал купить квартиру.
Житель Новосибирска, у которого накануне отняли пакет с 15 миллионами рублей, был в 150 метрах от дома, когда на него напали злоумышленники. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что пострадавший — мужчина 1966 года рождения, работает генеральным директором компании, занимающейся продажей оборудования для телевидения. 18 февраля он забрал из банка 15 миллионов рублей наличными и решил отвезти их домой, где в этот момент находилась супруга.
Как сообщил источник, эти деньги мужчина планировал потратить на покупку квартиры в Калининграде. Если бы в тот день жены не было дома, после посещения банка он бы отправился на работу.
Ранее Лайф рассказывал, что у блогера Гусейна Гасанова украли из машины вещи на миллион рублей.
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