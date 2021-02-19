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В России выявлено 13 433 новых случая коронавируса

Излечилось от этого заболевания в стране уже свыше 3,6 миллиона человек.

19 февраля 2021, 08:14

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Данные © Оперативный штаб

Данные © Оперативный штаб

В России выявлено ещё 13 433 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Количество случаев за всё время с начала эпидемии достигло 4 139 031.

Роспотребнадзор: Выявленные за рубежом мутации коронавируса в РФ не распространяются

Роспотребнадзор: Выявленные за рубежом мутации коронавируса в РФ не распространяются

Отмечается, что за сутки от ковида скончалось ещё 470 человек. За весь период пандемии в РФ зафиксировано 82 396 летальных исходов. 3 679 949 человек излечились от коронавируса, из них 18 637 — за последние сутки.

Ранее в Финляндии был обнаружен совершенно новый вариант коронавируса, который трудно выявить тестированием.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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