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Собянин заявил, что пандемия коронавируса идёт на спад

Мэр Москвы отметил, что на это в том числе повлияла обеспеченность врачей медицинским оборудованием.

19 февраля 2021, 06:36

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом он сообщил в своём личном блоге.

"Пандемия идёт на спад. И хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку", — написал глава города.

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Собянин отметил, что такого результата удалось добиться в том числе благодаря тому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве началась вакцинация бездомных от коронавируса.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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