Собянин заявил, что пандемия коронавируса идёт на спад
Мэр Москвы отметил, что на это в том числе повлияла обеспеченность врачей медицинским оборудованием.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса идёт на спад, а система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку. Об этом он сообщил в своём личном блоге.
"Пандемия идёт на спад. И хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку", — написал глава города.
Собянин отметил, что такого результата удалось добиться в том числе благодаря тому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве началась вакцинация бездомных от коронавируса.
Выбор редакции
"Девка сама приехала": задержанный за изнасилование полувековой давности пенсионер рассказал свою версию событий
Россиян предупредили о мошенничестве при продажах тестов на антитела к коронавирусу
МИД РФ предложил привиться от ковида всем иностранным дипломатам
В Подмосковье жена бизнесмена на Maserati переехала 11-летнего мальчика — видео
Бабушка из России спасла от экстремальных морозов в Техасе дочь и внуков
Комментариев: 0