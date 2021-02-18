В Москве началась вакцинация бездомных от коронавируса. Видео © Департамент труда и соцзащиты города Москвы

В Москве началась вакцинация бездомных от коронавируса. Прививки проводятся на базе Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, сообщил столичный Департамент труда и соцзащиты.

Центр ещё в марте перешёл на усиленный режим работы в период ограничительных мер, и с недавнего времени все проживающие в нём могут по желанию вакцинироваться. Подопечных сопровождают социальные работники. Осенью также была возможность сделать прививку от гриппа, ею воспользовалось 256 человек.

Кроме того, с марта в приёмном отделении Центра социальной адаптации, пунктах оказания срочной социальной помощи и в мобильных пунктах, расположенных на привокзальных площадях, всем бездомным гражданам бесконтактно измеряют температуру. В случае необходимости сотрудники незамедлительно вызывают скорую помощь, которая может госпитализировать бездомного вне зависимости от того, есть ли у него документы или нет.

ЦСА им. Глинки помогает людям в трудной жизненной ситуации восстановить документы, трудоустроиться или оформить полагающиеся пособия и пенсию, оказывает юридическую и психологическую помощь.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко в соцсети ClubHouse объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса.

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