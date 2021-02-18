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"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира

В одиночной смешанной эстафете российская команда заняла только 11-е место.

18 февраля 2021, 20:31
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CJYKbxhjOzY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pavlovazheniia</a></p>

Фото © Instagram / pavlovazheniia

Российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира в словенской Поклюке. Спортсменка призналась, что просила тренерский штаб разрешить ей покинуть гостиницу в горах и жить в городе Бледе.

"Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться", — сказала Павлова журналистам после сингл-микста, где российская команда заняла 11-е место.

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Биатлонистка добавила, что у неё сохранились все переписки. Она отметила, что больше двух месяцев не спускалась ниже тысячи метров. Павлова пожаловалась, что никогда в жизни так долго не сидела в горах и теперь испытывает слабость, не спит.

Перед чемпионатом мира старший тренер женской сборной Михаил Шашилов рассказывал, что хотел бы провести сбор в итальянской Антерсельве, но главный наставник Валерий Польховский настоял на Поклюке.

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"Михаилом Викторовичем Шашиловым был запланирован сбор в Антерсельве, где мы должны были жить внизу. Почему всё поменялось, никто не знает", — заключила Павлова.

Сборная России пока не завоевала ни одной медали на чемпионате мира. После первой гонки — смешанной эстафеты, — где национальная команда заняла лишь девятое место, Светлана Миронова призналась, что не ожидала такого результата.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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