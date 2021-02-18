"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира

Российская биатлонистка Евгения Павлова раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира в словенской Поклюке. Спортсменка призналась, что просила тренерский штаб разрешить ей покинуть гостиницу в горах и жить в городе Бледе.

"Учитывали ли наше мнение? Нет. Спрашивали ли нас? Нет. После спринта я в слезах писала, молила спустить меня вниз, поскольку больше не могла здесь находиться", — сказала Павлова журналистам после сингл-микста, где российская команда заняла 11-е место.

Биатлонистка добавила, что у неё сохранились все переписки. Она отметила, что больше двух месяцев не спускалась ниже тысячи метров. Павлова пожаловалась, что никогда в жизни так долго не сидела в горах и теперь испытывает слабость, не спит.

Перед чемпионатом мира старший тренер женской сборной Михаил Шашилов рассказывал, что хотел бы провести сбор в итальянской Антерсельве, но главный наставник Валерий Польховский настоял на Поклюке.

"Михаилом Викторовичем Шашиловым был запланирован сбор в Антерсельве, где мы должны были жить внизу. Почему всё поменялось, никто не знает", — заключила Павлова.

Сборная России пока не завоевала ни одной медали на чемпионате мира. После первой гонки — смешанной эстафеты, — где национальная команда заняла лишь девятое место, Светлана Миронова призналась, что не ожидала такого результата.

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