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Категорий: 18

"Динамо" одержало четвёртую в сезоне победу над СКА

В этом чемпионате бело-голубые не проигрывают петербуржцам.

18 февраля 2021, 19:46

Фото © Twitter / ХК СКА

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" в Санкт-Петербурге со счётом 3:1 обыграло СКА.

Главным творцом динамовской победы над петербургским клубом стал финский защитник бело-голубых Юусо Хиетанен, дважды отличившийся в первом периоде.

Третий гол на исходе встречи в пустые ворота забил швед Оскар Линдберг. Две результативные передачи записал на свой счёт лучший снайпер лиги нападающий Дмитрий Яшкин.

Единственную шайбу у армейцев в середине второй двадцатиминутки оформил форвард Мальте Стремвалл.

Для "Динамо" это восьмая победа в девяти последних играх регулярного чемпионата и четвёртая над СКА в текущем сезоне.

Следующий матч подопечные Владимира Крикунова сыграют 20 февраля в Хельсинки с местным "Йокеритом". СКА отправляется в Ярославль, где того же числа встретится с "Локомотивом".

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА — "Динамо" М — 1:3 (0:2; 1:0; 0:1)

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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