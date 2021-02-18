Сборная Франции выиграла сингл-микст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я

Французы Антонен Гигонна и Жюлья Симон выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Серебро досталось норвежцам Йоханнесу Бё и Тирили Экхофф. Замкнули тройку лидеров шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Российская сборная в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой стала 11-й.