Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Сборная Франции выиграла сингл-микст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я

От нашей страны выступали Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.

18 февраля 2021, 15:12

Французы Антонен Гигонна и Жюлья Симон выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Серебро досталось норвежцам Йоханнесу Бё и Тирили Экхофф. Замкнули тройку лидеров шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Российская сборная в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой стала 11-й.

Отметим, что 20 февраля состоятся две эстафеты, а 21 февраля — два масс-старта.

ЧМ. Сингл-микст

1. Франция (Антонен Гигонна — Жюлья Симон) — 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)

2. Норвегия (Йоханнес Бё — Тириль Экхофф) — отставание 2,8 (0+9)

2. Швеция (Себастьян Самуэльссон — Ханна Эберг) — +22,6 (0+8)

...

11. Россия (Эдуард Латыпов — Евгения Павлова) — +2.11,7 (0+12)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сказка закончилась: герой Australian Open из России проиграл в полуфинале Джоковичу

сегодня в 10:45

"Спасибо украинцам, я кайфовал": российский дебютант устроил сенсацию на ЧМ по биатлону

вчера в 17:03

Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки — видео

сегодня в 10:42
Life

На Украине завели дело на замглавы Минобороны России

сегодня в 16:01

Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами"

сегодня в 15:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1