Сборная Франции выиграла сингл-микст на ЧМ по биатлону, Россия — 11-я
От нашей страны выступали Эдуард Латыпов и Евгения Павлова.
Французы Антонен Гигонна и Жюлья Симон выиграли сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке. Серебро досталось норвежцам Йоханнесу Бё и Тирили Экхофф. Замкнули тройку лидеров шведы Себастьян Самуэльссон и Ханна Эберг. Российская сборная в составе Эдуарда Латыпова и Евгении Павловой стала 11-й.
Once again - it's that last loop magic from Julia Simon! @FedFranceSki take the 🥇in the Single Mixed Relay 🇫🇷https://t.co/bk5aBBso9Q #pokljuka2021 @antoguigo pic.twitter.com/6499zRauSH— IBU World Cup (@IBU_WC) February 18, 2021
Отметим, что 20 февраля состоятся две эстафеты, а 21 февраля — два масс-старта.
ЧМ. Сингл-микст
1. Франция (Антонен Гигонна — Жюлья Симон) — 36.42,4 (0 штрафных кругов + 5 дополнительных патронов)
2. Норвегия (Йоханнес Бё — Тириль Экхофф) — отставание 2,8 (0+9)
2. Швеция (Себастьян Самуэльссон — Ханна Эберг) — +22,6 (0+8)
...
11. Россия (Эдуард Латыпов — Евгения Павлова) — +2.11,7 (0+12)
Биатлон. Интересное по теме
Выбор редакции
Сказка закончилась: герой Australian Open из России проиграл в полуфинале Джоковичу
"Спасибо украинцам, я кайфовал": российский дебютант устроил сенсацию на ЧМ по биатлону
Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки — видео
На Украине завели дело на замглавы Минобороны России
Толстой объяснил, почему предпочёл соцсети Clubhouse компанию "мужиков за гаражами"
Комментариев: 0