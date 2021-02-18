Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки — видео
Она призналась, что совершила очень много ошибок в ходе игры.
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла сопернице из Японии Наоми Осаке в полуфинале турнира Australian Open. На послематчевой пресс-конференции спортсменка рассказала журналистам, что совершила очень много мелких ошибок. Хотя, по мнению Уильямс, она хорошо держалась на протяжении всего турнира и могла вести в этом матче 5:0.
"Не то чтобы я где-то торопилась или что-то в таком духе — нет, я просто делала простые, очень простые ошибки", — отметила Уильямс.
После вопроса о том, была ли причина поражения в чём-то конкретном или это "просто один из плохих дней на работе", Серена заплакала и покинула пресс-конференцию.
"Я не знаю. С меня хватит", — сказала Уильямс.
Ранее Серена Уильямс заявляла, что только в могиле перестанет бороться за равенство.
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