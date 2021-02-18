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Серена Уильямс в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки — видео

Она призналась, что совершила очень много ошибок в ходе игры.

18 февраля 2021, 10:42

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла сопернице из Японии Наоми Осаке в полуфинале турнира Australian Open. На послематчевой пресс-конференции спортсменка рассказала журналистам, что совершила очень много мелких ошибок. Хотя, по мнению Уильямс, она хорошо держалась на протяжении всего турнира и могла вести в этом матче 5:0.

"Не то чтобы я где-то торопилась или что-то в таком духе — нет, я просто делала простые, очень простые ошибки", — отметила Уильямс.

После вопроса о том, была ли причина поражения в чём-то конкретном или это "просто один из плохих дней на работе", Серена заплакала и покинула пресс-конференцию.

"Я не знаю. С меня хватит", — сказала Уильямс.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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