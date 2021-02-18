"Человек и мастер с большой буквы": Михалков выразил соболезнования в связи с кончиной Мягкова
По словам режиссёра, он всегда ждал выхода новых фильмов с участием артиста, потому что знал: работа Мягкова будет безупречна.
Режиссёр Никита Михалков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Режиссёр Никита Михалков отметил, что ушедший сегодня из жизни актёр Андрей Мягков был загадочной фигурой, который ни внешностью, ни по поведению, ни по поступкам не походил на театральную или кинозвезду. В том плане что его могли не узнать в общественном транспорте. Режиссёр привёл в пример актёра Юрия Богатырёва, которого часто не узнавали зрители, хотя едва ли не ежедневно по телевизору шёл фильм с его участием "Два капитана".
"С другой стороны, это величайший божий дар для актёра — иметь ту внешность, которая может стать любой. При помощи грима, пластики и так далее и так далее. Для большого артиста это только подспорье, потому что большой артист умеет управлять своим внутренним актёрским механизмом и играть совершенно разных, порой противоположных людей одинаково убедительно. Вот именно таким артистом был Андрей Мягков", — заявил Лайфу Михалков.
Он подчеркнул, что при этом Мягков никогда не пытался выбиться в лидеры на съёмочной площадке. Он просто сосредоточенно делал своё дело. А за его видимой скрытностью всегда был невероятно смешной импровизатор, обаятельный хулиган и настоящий мастер.
"Вспоминая свою работу с ним, основное, что осталось в моей памяти, — это огромное удовольствие быть его партнёром. Он воспринимал любые твои неожиданные посылы и мгновенно на них реагировал, да как талантливо! Равно как и сам любил своей импровизацией загнать тебя в угол и с удовольствием смотреть, как ты оттуда выбираешься. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна. Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и мастера — с большой буквы", — подытожил Михалков.
Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня у себя дома на 83-м году жизни. По предварительным данным, народный артист РСФСР умер от острой сердечной недостаточности.
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