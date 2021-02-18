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Стала известна дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса

Этот препарат создан из деактивированного, или "убитого", вируса

18 февраля 2021, 10:17
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Минздрав РФ уже 20 февраля зарегистрирует третью отечественную вакцину от коронавирусной инфекции — препарат "Ковивак", созданный специалистами центра им. Чумакова. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в августе регистрацию прошла первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V", созданная центром имени Н.Ф. Гамалеи, а в октябре — препарата новосибирского центра "Вектор" "Эпиваккорона". Центр имени Чумакова передал в Минздрав необходимые для регистрации своей вакцины документы в январе. "Ковивак" создан из деактивированного, или "убитого", вируса.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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