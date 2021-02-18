Стала известна дата регистрации третьей российской вакцины от коронавируса
Этот препарат создан из деактивированного, или "убитого", вируса
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Минздрав РФ уже 20 февраля зарегистрирует третью отечественную вакцину от коронавирусной инфекции — препарат "Ковивак", созданный специалистами центра им. Чумакова. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
"Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года", — говорится в сообщении.
Напомним, что в августе регистрацию прошла первая российская вакцина от коронавируса "Спутник V", созданная центром имени Н.Ф. Гамалеи, а в октябре — препарата новосибирского центра "Вектор" "Эпиваккорона". Центр имени Чумакова передал в Минздрав необходимые для регистрации своей вакцины документы в январе. "Ковивак" создан из деактивированного, или "убитого", вируса.
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