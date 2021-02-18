Создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос
Полноценную вакцинацию препарат не заменит, но может усилить защиту.
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В Москве будет проведено испытание назальной версии вакцины "Спутник V". Оно будет состоять из трёх этапов клинических испытаний. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки", — написал мэр.
Отмечается, что назальный препарат не заменит полноценной вакцинации. Однако его можно будет использовать для дополнительной защиты. Все три фазы клинических исследований препарата планируется провести в Москве.
Ранее безопасность вакцины российского производства "Спутник V" оценили итальянские инфекционисты.
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