Создатели российской вакцины "Спутник V" предложили ускорить начало её масштабных поставок в ЕС
Европейский регулятор уже назначил докладчиков для процедуры регистрации препарата.
Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложили ускорить её массовые поставки в страны ЕС, задействовав производственные мощности в Европе после одобрения агентством лекарственных средств EMA.
Как сообщается на странице вакцины в "Твиттере", масштабные поставки препарата в ЕС могут начаться после одобрения европейским регулятором и завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. При этом допускается сокращение данного срока в случае задействования производственных объектов Евросоюза.
Также отмечается, что EMA уже назначило докладчиков для процедуры регистрации "Спутника V", которая начнётся в ближайшее время. Следующий шаг — запрос на одобрение для рынка.
"Мы надеемся, что ЕС и ЕМА оценят вакцину с точки зрения науки, а не политики. "Спутник" одобрен уже в 29 странах", — пишут разработчики.
Ранее стало известно, что российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с британским штаммом коронавируса.
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