Россиянин избежал наказания за смерть партнёрши во время жёсткого секса: примирился с её дочерью
Мужчина доказал, что не планировал убивать женщину, и возместил моральный ущерб.
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38-летний петербуржец, 55-летняя партнёрша которого погибла во время жёсткого полового акта, перестанет быть фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Трагедия произошла в коммуналке на берегу Фонтанки. Партнёры занимались сексом с пяти вечера до пяти утра, но перестарались. Женщина скончалась от травм головы, шеи и груди. Установлено, что он был пьян, но преступного умысла не имел.
Мужчина принёс извинения дочери погибшей, компенсировал моральный и материальный ущерб. Дочь подала ходатайство о прекращении уголовного дела за примирением сторон. Суд согласился с просьбой потерпевшей, сославшись на отсутствие у мужчины судимости, а также на наличие работы и двух детей.
А в Великобритании арестовали мужчину за изнасилование и убийство студентки, которые он совершил за семь с половиной минут.
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