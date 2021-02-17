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Житель Читы через дверь застрелил девятилетнюю дочь своего соседа

Трагедия произошла во время ссоры из-за шумного ремонта.

17 февраля 2021, 17:31
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Трагический инцидент произошёл на лестничной площадке дома в Железнодорожном районе Читы. В одной из квартир вели шумный ремонт, что не понравилось соседу, живущему за стенкой. 33-летний мужчина, находясь в подпитии, решил разобраться с нарушителями тишины. Завязался конфликт.

По информации Лайфа, хозяин квартиры, где происходил ремонт, ударил скандалиста по ноге. Тот на мгновение ушёл в свою квартиру, а вернулся уже с ружьём ИЖ-43 калибра 12/7. В пылу ссоры он выстрелил в соседскую дверь, не догадываясь, что за ней находилась девятилетняя соседская девочка. Дробь угодила в голову, пострадавшая скончалась на месте.

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"Подозреваемый задержан, в его отношении следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", — сообщает управление СУ СКР по Забайкальскому краю.

По информации Лайфа, семья, в которой погиб ребёнок, была благополучной, на учётах не состояла и характеризовалась положительно. Информация о самом стрелке сейчас выясняется. Известно, что у него имелось разрешение на оружие.

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Ранее Лайф рассказывал, что под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре. Причиной случившегося стала ревность.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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