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Под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре

Виновника уже задержали, выясняются обстоятельства трагедии.

15 февраля 2021, 20:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Тульской области 42-летний мужчина убил свою бывшую жену в офисном помещении торгового центра. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

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Трагедия произошла днём 15 февраля в Новомосковске. По версии следствия, мужчина выстрелил в голову 40-летней женщине, которая скончалась на месте. По данным "Вести-Тула", причиной случившегося стала ревность. Добавим, что в этот момент погибшая делала косметические процедуры.

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Личность преступника установлена, он задержан. Обстоятельства происшествия выясняются.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

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