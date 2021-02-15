Под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре
Виновника уже задержали, выясняются обстоятельства трагедии.
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В Тульской области 42-летний мужчина убил свою бывшую жену в офисном помещении торгового центра. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Трагедия произошла днём 15 февраля в Новомосковске. По версии следствия, мужчина выстрелил в голову 40-летней женщине, которая скончалась на месте. По данным "Вести-Тула", причиной случившегося стала ревность. Добавим, что в этот момент погибшая делала косметические процедуры.
Личность преступника установлена, он задержан. Обстоятельства происшествия выясняются.
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