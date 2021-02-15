Под Тулой ревнивец застрелил свою бывшую жену в торговом центре

В Тульской области 42-летний мужчина убил свою бывшую жену в офисном помещении торгового центра. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

На свадьбе в Новой Москве застрелили жениха и его брата

Трагедия произошла днём 15 февраля в Новомосковске. По версии следствия, мужчина выстрелил в голову 40-летней женщине, которая скончалась на месте. По данным "Вести-Тула", причиной случившегося стала ревность. Добавим, что в этот момент погибшая делала косметические процедуры.