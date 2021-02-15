Коммунальщики планируют очистить Москву от снега к ближайшим выходным

Московские коммунальщики планируют завершить уборку снега в городе за четыре дня — к ближайшим выходным. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков.

"Наша задача сейчас — в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей городской территории. Все временные места складирования вдоль дорог, их в обязательном порядке убрать", — заявил Бирюков.

На сегодняшний день с улиц города вывезено около 12 млн кубометров снега. Полностью очистить от снега удалось Старый Арбат. При этом особое внимание уделяется центру столицы, где сложно осуществлять вывоз из маленьких дворов.

"Иногда бывают и неудобства, приходится закрывать ту или иную улицу, но с этим надо смириться, потому что три-четыре часа закрыта улица, переулок, а затем она очищена, и транспорт по ней может продвигаться", — добавил чиновник.

В уборке улиц суммарно задействовано 116 тыс. человек. По словам Бирюкова, это число не позволяет говорить о дефиците рабочих.

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра.

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