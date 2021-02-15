Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Коммунальщики планируют очистить Москву от снега к ближайшим выходным

К настоящему времени с улиц столицы вывезли около 12 млн кубометров снега.

15 февраля 2021, 19:48

Фото © AP / TASS

Московские коммунальщики планируют завершить уборку снега в городе за четыре дня — к ближайшим выходным. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал заммэра Москвы Пётр Бирюков.

"Наша задача сейчас — в ближайшие четыре дня завершить полностью очистку снега по всей городской территории. Все временные места складирования вдоль дорог, их в обязательном порядке убрать", — заявил Бирюков.

На сегодняшний день с улиц города вывезено около 12 млн кубометров снега. Полностью очистить от снега удалось Старый Арбат. При этом особое внимание уделяется центру столицы, где сложно осуществлять вывоз из маленьких дворов.

"Люди не выдержали": водители пытаются по встречке выехать из пробки на МКАД — видео

"Люди не выдержали": водители пытаются по встречке выехать из пробки на МКАД — видео

"Иногда бывают и неудобства, приходится закрывать ту или иную улицу, но с этим надо смириться, потому что три-четыре часа закрыта улица, переулок, а затем она очищена, и транспорт по ней может продвигаться", — добавил чиновник.

В уборке улиц суммарно задействовано 116 тыс. человек. По словам Бирюкова, это число не позволяет говорить о дефиците рабочих.

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы после снегопада

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах Москвы после снегопада

Напомним, в Москве и регионах ЦФО с 12 по 14 февраля было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов превысила полметра.

Авторы
Белкин Артур
Белкин Артур

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Суд заочно арестовал ещё двух фигурантов дела об убийстве главы центра "Э" по Ингушетии

сегодня в 18:06

В Москве в ночь на 14 февраля перекроют часть улиц для вывоза снега

13 февраля, 20:07

Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler возобновила работу

сегодня в 19:51

Глава миграционной службы Украины и его возлюбленная "Настя из Ухани" застряли на Занзибаре

сегодня в 19:38

"Радио Свобода" заплатит более 19 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

сегодня в 19:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1