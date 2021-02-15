Популярная среди сторонников Трампа соцсеть Parler возобновила работу

Сервис по обмену сообщениями Parler, который стал весьма популярным среди сторонников экс-президента США Дональда Трампа, возобновляет работу с 15 февраля на новом сервере. Об этом сообщил временный исполнительный директор владеющей соцсетью одноимённой компании Марк Меклер, передаёт New York Post.

"У Parler опытная команда, и уходить мы не собираемся. Когда нас отключили от интернета в январе те, кто хочет лишить голоса десятки миллионов американцев, мы пообещали сами себе, что вернёмся даже сильнее, чем были. Мы добьёмся процветания в качестве социальной сети, которая больше всех остальных ценит свободу слова, гражданский диалог и неприкосновенность частной жизни", — отметил он.

Работа сервиса возобновляется на серверах, которые не зависят от главных высокотехнологичных компаний, чтобы избежать повторения ситуации, которая произошла в январе. Тогда Parler отключили от серверов Amazon Web Services из-за того, что в ней сторонники Трампа якобы координировали свои протесты у Капитолия 6 января. Позже создатель проекта Джон Матце пожаловался на угрозы.

Сайт Parler действительно возобновил работу в понедельник, 15 февраля, однако зарегистрировать нового пользователя на нём пока нельзя. Мессенджер не вернулся и в онлайн-магазины Apple и Google. При этом Марк Меклер заметил, что 20 миллионов человек, которые ранее сидели в приложении, уже могут снова начать там общение.

Авторы