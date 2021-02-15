"Радио Свобода" заплатит более 19 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов

ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* оштрафовали на 19,3 миллиона рублей за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия [или ненадлежащей] маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов. Мировой суд рассмотрел 71 дело, и по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 19,3 млн рублей", — заявили в ведомстве.

Известно, что по закону материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

Напомним, ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода" и его генерального директора на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировок иноагента в опубликованных материалах. Глава русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый тогда сообщал, что судебные заседания проходят два-три раза в неделю — и на каждом их "штрафуют, несмотря на обоснованные возражения адвокатов". Корпорация считает всё это несправедливым, а решение суда будет обжаловано", заявил он. Позднее стало известно, что СМИ-иноагент платить штраф отказалось.

* Организация внесена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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