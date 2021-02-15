Глава миграционной службы Украины и его возлюбленная "Настя из Ухани" застряли на Занзибаре
Анастасия Зинченко и Максим Соколюк. Фото © Instagram / nastyazinchenko_
А вместе с ними не могут улететь с острова ещё более сотни туристов из Незалежной.
На острове Занзибар застряли 180 украинских туристов, которые уже третий день не могут вылететь домой. Как говорилось в сюжете ТСН, туроператор Join UP заявил, что проблема возникла из-за неисправности самолёта. Среди пассажиров оказались глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко. Об этом пишет УНИАН. Девушка прославилась год назад, когда в разгар пандемии коронавируса осталась в китайской Ухани, отказавшись лететь домой без своей собаки.
Влюблённая пара две недели отдыхала на Занзибаре, но уехать домой так и не смогла. Анастасия пожаловалась в соцсетях, что на данный момент вылет переносили уже трижды. Кроме того, в первую ночь пассажиры вместе с детьми спали под открытым небом возле аэропорта. Позже часть туристов поселили в отель, а остальные сейчас находятся в автобусах.
Напомним, украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале 2020-го наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции в китайском городе Ухани без своей любимой собаки, закрутила роман с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком. Изначально мужчина позвонил ей, чтобы узнать детали её проблемы, из-за которой девушка не вернулась на родину. После этого звонка и завязалось их тесное общение. А позже, прилетев на Украину, Анастасия встретилась с Соколюком. После знакомства с девушкой чиновник развёлся с женой.