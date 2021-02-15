Глава миграционной службы Украины и его возлюбленная "Настя из Ухани" застряли на Занзибаре

А вместе с ними не могут улететь с острова ещё более сотни туристов из Незалежной.

На острове Занзибар застряли 180 украинских туристов, которые уже третий день не могут вылететь домой. Как говорилось в сюжете ТСН, туроператор Join UP заявил, что проблема возникла из-за неисправности самолёта. Среди пассажиров оказались глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и его невеста Анастасия Зинченко. Об этом пишет УНИАН. Девушка прославилась год назад, когда в разгар пандемии коронавируса осталась в китайской Ухани, отказавшись лететь домой без своей собаки.

Влюблённая пара две недели отдыхала на Занзибаре, но уехать домой так и не смогла. Анастасия пожаловалась в соцсетях, что на данный момент вылет переносили уже трижды. Кроме того, в первую ночь пассажиры вместе с детьми спали под открытым небом возле аэропорта. Позже часть туристов поселили в отель, а остальные сейчас находятся в автобусах.