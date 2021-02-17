Итальянские инфекционисты оценили российскую вакцину "Спутник V": абсолютно безопасна
Специалисты считают, что препарат должен использоваться в Италии.
Фото © ТАСС / EPA
Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил директор учреждения профессор Франческо Вайя, оно направлено в Минздрав страны и главе совета министров Марио Драги.
"Наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна", — отметил Вайя в эфире телеканала RAI.
По его словам, итальянские специалисты в своём исследовании основывались на имеющихся в их распоряжении научных материалах, в том числе тех, которые ранее были опубликованы в журнале Lancet. Вайя подчеркнул, что эти оценки лишены какой-либо политической окраски.
"Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии", — отметил глава института.
Коронавирус: Главное
Выбор редакции
Названы причины ошибок в тестах на антитела к коронавирусу
"Самое страшное из когда-либо виденных": на Сицилии началось извержение вулкана Этна — видео
Врач назвала группу крови, обладатели которой реже болеют коронавирусом
"Не успел Байден войти в Белый дом": Пушков рассказал, кто будет следующим президентом США
"Потешные у них самолётики". В Сети оценили видео перехвата французских "Миражей" российскими Су-27 над Чёрным морем
Комментариев: 0