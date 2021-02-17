Итальянские инфекционисты оценили российскую вакцину "Спутник V": абсолютно безопасна

Итальянский институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани дал положительное заключение об эффективности и безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как сообщил директор учреждения профессор Франческо Вайя, оно направлено в Минздрав страны и главе совета министров Марио Драги.

"Наше заключение положительное, эффективность вакцины более 92%, и она абсолютно безопасна", — отметил Вайя в эфире телеканала RAI.

По его словам, итальянские специалисты в своём исследовании основывались на имеющихся в их распоряжении научных материалах, в том числе тех, которые ранее были опубликованы в журнале Lancet. Вайя подчеркнул, что эти оценки лишены какой-либо политической окраски.

"Если вакцина эффективна и безопасна, она должна использоваться в Италии", — отметил глава института.

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