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Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Первыми прививки получат медики, борющиеся с инфекцией.

17 февраля 2021, 22:22
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/profKrivokapic/status/1362128555908415489/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">profKrivokapic</a></p>

Фото © Twitter / profKrivokapic

Черногория получила две тысячи доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич в "Твиттере".

Препарат передала лично премьер Сербии Ана Брнабич. Ранее на встрече с главой фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем она поблагодарила РФ за поставки вакцины и возможность передать её другим странам, после чего вылетела в Подгорицу. В аэропорту её встречал Кривокапич.

Черногория одобрила поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Черногория одобрила поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

В Черногории массовые прививки ещё не начались из-за отсутствия вакцины. Те две тысячи доз предполагается использовать для медработников, которые борются с пандемией коронавируса. Вскоре в страну прибудет партия для ревакцинации.

"Здоровье выше всего, а солидарность прежде всего. Это смысл нынешнего большого события, могу только сказать, что граждане Черногории долго ждали эти вакцины", — подчеркнул председатель правительства.

В Черногории насчитывается 70 174 подтверждённых случая коронавируса. Умерло 916 человек. Численность населения страны составляет около 620 тысяч.

В Венгрии началась вакцинация "Спутником V"

В Венгрии началась вакцинация "Спутником V"

Ранее создатели российской вакцины "Спутник V" предложили ускорить начало её масштабных поставок в ЕС.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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