Черногория получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Первыми прививки получат медики, борющиеся с инфекцией.

Черногория получила две тысячи доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич в "Твиттере".

Препарат передала лично премьер Сербии Ана Брнабич. Ранее на встрече с главой фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем она поблагодарила РФ за поставки вакцины и возможность передать её другим странам, после чего вылетела в Подгорицу. В аэропорту её встречал Кривокапич.

В Черногории массовые прививки ещё не начались из-за отсутствия вакцины. Те две тысячи доз предполагается использовать для медработников, которые борются с пандемией коронавируса. Вскоре в страну прибудет партия для ревакцинации.

"Здоровье выше всего, а солидарность прежде всего. Это смысл нынешнего большого события, могу только сказать, что граждане Черногории долго ждали эти вакцины", — подчеркнул председатель правительства.

В Черногории насчитывается 70 174 подтверждённых случая коронавируса. Умерло 916 человек. Численность населения страны составляет около 620 тысяч.