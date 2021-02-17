Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Страшнее цитокинового шторма: что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

17 февраля 2021, 21:40

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Пандемия идёт на спад, но CoViD-19 ещё долго будет принуждать людей лечиться. Учёные предупредили, что помимо сердца, желудка и лёгких коронавирус поражает и мозг. И это надолго.

Первые проявления

Ещё в октябре 2020 года нейробиологи и нейрофизиологи из Национального института здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что коронавирус помимо температуры, кашля и боли в голове вызывает и специфическое истощение организма. Одним из самых тяжёлых последствий CoViD-19 стало многомесячное состояние "мозгового тумана" и сильное истощение. Помимо этого у некоторых пациентов сохранялась потеря обоняния и выпадали волосы.

Теория заговора. Почему Китай пытается скрыть происхождение коронавируса

Теория заговора. Почему Китай пытается скрыть происхождение коронавируса

Точное количество людей с подобными нарушениями в работе мозга после CoViD-19 неизвестно. Медики и учёные отмечают, что их доля может достигать 20–30% от общего числа переболевших ковидом. Причин для проявления "мозгового тумана" много: воспалительные процессы в организме, недостаток кислорода, поступающего в мозг, и общее состояние иммунитета. С мнением о том, что коронавирус оказывает влияние на нервную систему и повреждает защиту нервных клеток, согласен санитарный врач, директор по качеству ООО "Санитарный сервис" Николай Дубинин. По его словам, некоторые симптомы CoViD-19 настораживали учёных с самого начала.

Нейротропность (способность вируса поражать нервные клетки) известна уже давно. Именно с этим связана потеря обоняния и вкуса при заболевании. Этот симптом и послужил отправной точкой для многих исследований. Теперь ясно, что заболевание даже лёгкой степени тяжести может протекать не бесследно. Можно даже дать прогноз: дальнейшие исследования и наблюдения по другим медицинским специальностям также покажут новые проявления

Николай Дубинин

Санитарный врач, директор по качеству ООО "Санитарный сервис"

<p>Нейротропность (способность вируса поражать нервные клетки) известна уже давно. Именно с этим связана потеря обоняния и вкуса при заболевании. Этот симптом и послужил отправной точкой для многих исследований. Теперь ясно, что заболевание даже лёгкой степени тяжести может протекать не бесследно. Можно даже дать прогноз: дальнейшие исследования и наблюдения по другим медицинским специальностям также покажут новые проявления</p>
<p>Нейротропность (способность вируса поражать нервные клетки) известна уже давно. Именно с этим связана потеря обоняния и вкуса при заболевании. Этот симптом и послужил отправной точкой для многих исследований. Теперь ясно, что заболевание даже лёгкой степени тяжести может протекать не бесследно. Можно даже дать прогноз: дальнейшие исследования и наблюдения по другим медицинским специальностям также покажут новые проявления</p>

Круче, чем цитокиновый шторм

Аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис пояснил, что о проявлениях "мозгового тумана" известно много лет, однако прежде их не связывали с коронавирусом.

Если брать относительно свежие исследования пятилетней давности, то "мозговой туман" — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений. Ещё одно из ранних проявлений — следствие не вполне здорового образа жизни. Нарушение кровообращения, изменение биохимии крови, болезни сосудов, вызванные приёмом вредной еды и постоянными стрессами, — вот основные причины. Пандемия CoViD-19 показала, что инфекция может самостоятельно провоцировать когнитивные проблемы, и эффективной терапии пока не разработали

Матиас Ренгитис

Аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог

Ренгитис пояснил, что в группе наиболее высокого риска — люди с онкологическими заболеваниями и нарушениями в работе нервной системы. Его слова подтверждают исследования: учёные из Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке пришли к выводу, что неврологическая дисфункция (энцефалопатия) после заражения вирусом SARS-CoV-2 чаще проявляется у людей даже с лёгкими формами онкологии. Учёные выяснили, что "мозговой туман" провоцируется стойким воспалением и сопровождается... высоким уровнем цитокинов в спинномозговой жидкости. Если воспаление не лечить, то может случиться цитокиновый шторм, последствия которого могут быть необратимы.

Страшнее ядерной войны. Почему коронавирус считают оружием массового поражения

Страшнее ядерной войны. Почему коронавирус считают оружием массового поражения

Как лечить "мозговой туман" после коронавируса?

Начать нужно с того, что механизм развития "мозгового тумана" при так называемом длительном ковидном синдроме, когда последствия заболевания проявляются и спустя много месяцев после лечения, до конца не раскрыт. Учёные и медики советуют не затягивать и при первых же симптомах обратиться за медицинской помощью, а уже врачи могут назначить противовоспалительные препараты, гормональные лекарства и ноотропы — вещества для нормализации работы мозга. Последние регулярно выписывают не только людям, перенёсшим ковид, но и пациентам после инсульта, поскольку повреждения при "мозговом тумане" и инсульте очень похожи.

Главное, что нужно знать о мозговом тумане, — его совершенно точно нельзя запускать. Если опоздать с диагностикой и началом приёма противовоспалительных препаратов, то помимо кратковременной потери памяти и других сложностей в работе мозга человек может столкнуться и с другими проявлениями. Среди самых неоднозначных из них — панические атаки, вспышки ярости, немотивированная агрессия, спутанность сознания и даже проблемы со зрением.

Вопрос выживания. США заинтересованы в секрете российской вакцины от коронавируса

Вопрос выживания. США заинтересованы в секрете российской вакцины от коронавируса

"Мозговой туман", по словам учёных, может проявляться как во время заболевания, так и после прохождения курса лечения. Особенно внимательно отнестись к своему здоровью медики, нейробиологи и реаниматологи просят людей, ранее лечившихся от психических расстройств и невралгических заболеваний.

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1