Страшнее цитокинового шторма: что такое "мозговой туман" после коронавируса и как его лечить

Пандемия идёт на спад, но CoViD-19 ещё долго будет принуждать людей лечиться. Учёные предупредили, что помимо сердца, желудка и лёгких коронавирус поражает и мозг. И это надолго.

Первые проявления

Ещё в октябре 2020 года нейробиологи и нейрофизиологи из Национального института здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что коронавирус помимо температуры, кашля и боли в голове вызывает и специфическое истощение организма. Одним из самых тяжёлых последствий CoViD-19 стало многомесячное состояние "мозгового тумана" и сильное истощение. Помимо этого у некоторых пациентов сохранялась потеря обоняния и выпадали волосы.

Точное количество людей с подобными нарушениями в работе мозга после CoViD-19 неизвестно. Медики и учёные отмечают, что их доля может достигать 20–30% от общего числа переболевших ковидом. Причин для проявления "мозгового тумана" много: воспалительные процессы в организме, недостаток кислорода, поступающего в мозг, и общее состояние иммунитета. С мнением о том, что коронавирус оказывает влияние на нервную систему и повреждает защиту нервных клеток, согласен санитарный врач, директор по качеству ООО "Санитарный сервис" Николай Дубинин. По его словам, некоторые симптомы CoViD-19 настораживали учёных с самого начала.



Нейротропность (способность вируса поражать нервные клетки) известна уже давно. Именно с этим связана потеря обоняния и вкуса при заболевании. Этот симптом и послужил отправной точкой для многих исследований. Теперь ясно, что заболевание даже лёгкой степени тяжести может протекать не бесследно. Можно даже дать прогноз: дальнейшие исследования и наблюдения по другим медицинским специальностям также покажут новые проявления Николай Дубинин Санитарный врач, директор по качеству ООО "Санитарный сервис"

Круче, чем цитокиновый шторм

Аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог Матиас Ренгитис пояснил, что о проявлениях "мозгового тумана" известно много лет, однако прежде их не связывали с коронавирусом.

Если брать относительно свежие исследования пятилетней давности, то "мозговой туман" — это по большей части медикаментозные проявления. Раньше такие побочные эффекты наблюдались у некоторых пациентов, принимающих сильнодействующие лекарства, особенно если речь шла о лечении каких-то серьёзных мозговых нарушений. Ещё одно из ранних проявлений — следствие не вполне здорового образа жизни. Нарушение кровообращения, изменение биохимии крови, болезни сосудов, вызванные приёмом вредной еды и постоянными стрессами, — вот основные причины. Пандемия CoViD-19 показала, что инфекция может самостоятельно провоцировать когнитивные проблемы, и эффективной терапии пока не разработали Матиас Ренгитис Аспирант факультета биологии и медицины Королевского колледжа Лондона, нейрофизиолог

Ренгитис пояснил, что в группе наиболее высокого риска — люди с онкологическими заболеваниями и нарушениями в работе нервной системы. Его слова подтверждают исследования: учёные из Мемориального онкологического центра им. Слоуна Кеттеринга (MSK) в Нью-Йорке пришли к выводу, что неврологическая дисфункция (энцефалопатия) после заражения вирусом SARS-CoV-2 чаще проявляется у людей даже с лёгкими формами онкологии. Учёные выяснили, что "мозговой туман" провоцируется стойким воспалением и сопровождается... высоким уровнем цитокинов в спинномозговой жидкости. Если воспаление не лечить, то может случиться цитокиновый шторм, последствия которого могут быть необратимы.

Как лечить "мозговой туман" после коронавируса?

Начать нужно с того, что механизм развития "мозгового тумана" при так называемом длительном ковидном синдроме, когда последствия заболевания проявляются и спустя много месяцев после лечения, до конца не раскрыт. Учёные и медики советуют не затягивать и при первых же симптомах обратиться за медицинской помощью, а уже врачи могут назначить противовоспалительные препараты, гормональные лекарства и ноотропы — вещества для нормализации работы мозга. Последние регулярно выписывают не только людям, перенёсшим ковид, но и пациентам после инсульта, поскольку повреждения при "мозговом тумане" и инсульте очень похожи.

Главное, что нужно знать о мозговом тумане, — его совершенно точно нельзя запускать. Если опоздать с диагностикой и началом приёма противовоспалительных препаратов, то помимо кратковременной потери памяти и других сложностей в работе мозга человек может столкнуться и с другими проявлениями. Среди самых неоднозначных из них — панические атаки, вспышки ярости, немотивированная агрессия, спутанность сознания и даже проблемы со зрением.

"Мозговой туман", по словам учёных, может проявляться как во время заболевания, так и после прохождения курса лечения. Особенно внимательно отнестись к своему здоровью медики, нейробиологи и реаниматологи просят людей, ранее лечившихся от психических расстройств и невралгических заболеваний.

Авторы