Билл Гейтс допустил, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки

Миллиардер Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса понадобится делать три прививки. Основатель Microsoft связал это с появлением новых штаммов и их активным распространением в мире.

"Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли нам просто обеспечить сверхвысокий охват нынешней вакциной, нужна ли нам точно такая же третья доза или же модифицированная вакцина", — сказал Гейтс в интервью телеканалу CBS.

По его словам, все пять компаний в США, которые занимаются разработкой вакцин, не исключают появления такой модификации и третьего укола для тех, кто уже получил две дозы. Основатель Microsoft добавил, что, если коронавирус не искоренить, в будущем могут потребоваться дополнительные прививки.

Гейтс финансирует исследования в Южной Африке, чтобы определить, насколько эффективны вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax против более заразного варианта ковида.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса.

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