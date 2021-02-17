Билл Гейтс допустил, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки
По его словам, это не исключают и все пять американских компаний, разрабатывающих вакцины.
Фото © ТАСС / AP
Миллиардер Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса понадобится делать три прививки. Основатель Microsoft связал это с появлением новых штаммов и их активным распространением в мире.
"Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли нам просто обеспечить сверхвысокий охват нынешней вакциной, нужна ли нам точно такая же третья доза или же модифицированная вакцина", — сказал Гейтс в интервью телеканалу CBS.
По его словам, все пять компаний в США, которые занимаются разработкой вакцин, не исключают появления такой модификации и третьего укола для тех, кто уже получил две дозы. Основатель Microsoft добавил, что, если коронавирус не искоренить, в будущем могут потребоваться дополнительные прививки.
Гейтс финансирует исследования в Южной Африке, чтобы определить, насколько эффективны вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax против более заразного варианта ковида.
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