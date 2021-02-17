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Билл Гейтс допустил, что для защиты от коронавируса потребуется три прививки

По его словам, это не исключают и все пять американских компаний, разрабатывающих вакцины.

17 февраля 2021, 22:09
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Миллиардер Билл Гейтс считает, что для защиты от коронавируса понадобится делать три прививки. Основатель Microsoft связал это с появлением новых штаммов и их активным распространением в мире.

"Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли нам просто обеспечить сверхвысокий охват нынешней вакциной, нужна ли нам точно такая же третья доза или же модифицированная вакцина", — сказал Гейтс в интервью телеканалу CBS.

По его словам, все пять компаний в США, которые занимаются разработкой вакцин, не исключают появления такой модификации и третьего укола для тех, кто уже получил две дозы. Основатель Microsoft добавил, что, если коронавирус не искоренить, в будущем могут потребоваться дополнительные прививки.

Гейтс рассказал, какое испытание ждёт планету после пандемии ковида. Оно будет намного тяжелее

Гейтс рассказал, какое испытание ждёт планету после пандемии ковида. Оно будет намного тяжелее

Гейтс финансирует исследования в Южной Африке, чтобы определить, насколько эффективны вакцины AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax против более заразного варианта ковида.

Ранее главврач Коммунарки Денис Проценко объяснил, нужно ли сдавать тест на антитела перед прививкой от коронавируса.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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