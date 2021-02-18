Кремль ответил на критику по поводу поставок вакцины от ковида за рубеж

Вакцинация россиян от коронавируса, здоровье граждан являются абсолютным приоритетом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критику по поводу поставки Россией "Спутника V" за рубеж.

"Во-первых, вакцинация домашняя является абослютнейшим приоритетом для нас. Вы знаете, что вакцинация является добровольным процессом. Всячески, в том числе и в СМИ, разъясняются преимущества и спасительный эффект вакцинации от коронавируса. Мобилизованы все производственные мощности, которые главным образом и в первую очередь работают на внутренний рынок", — заявил Песков.

По его оценке, вакцинация в России идёт нормальными темпами. И они будут увеличиваться по мере того, как будет расти число граждан, которые хотят привиться от ковида.

Ранее некоторые европейские политики заявляли, что Россия якобы пытается охватить международные рынки вакцины в ущерб обеспечению препаратом своих граждан.

"Что касается спроса на прививку за рубежом, он настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. И сейчас идёт активная работа по запуску производства отечественной вакцины в зарубежных странах", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что внутри России спрос на вакцинацию отличается от региона к региону. Он привёл в пример Москву, где открыто много прививочных пунктов, однако пока "нельзя сказать, что там сильный ажиотаж". Вместе с тем работа ведётся "отточено, чётко без очередей".

Напомним, в России также создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос.

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