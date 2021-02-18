В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, можно опять ожидать продолжительные переговоры.

"Встреча действительно на следующей неделе — 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня понятна: двусторонние отношения и обмен мнениями по двусторонней проблематике", — отметил представитель Кремля.

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.