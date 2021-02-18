Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

С момента прошлой личной беседы лидеров прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го.

18 февраля 2021, 10:02
<p>Фото © Sergey Guneev / Host Photo Agency / Ria Novosti via Getty Images</p>

Фото © Sergey Guneev / Host Photo Agency / Ria Novosti via Getty Images

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 22 февраля. Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, можно опять ожидать продолжительные переговоры.

"Встреча действительно на следующей неделе — 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня понятна: двусторонние отношения и обмен мнениями по двусторонней проблематике", — отметил представитель Кремля.

Лукашенко призвал не "париться" из-за санкций против Белоруссии и России

Лукашенко призвал не "париться" из-за санкций против Белоруссии и России

Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов.

В начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 млрд. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения, а сам президент Белоруссии заявил, что ничего просить не намерен.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1