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Категорий: 18

Начались международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт"

В них примут участие по три тысячи человек из России и ОАЭ.

18 февраля 2021, 09:44
<p>Фото © ТАСС / Александр Рюмин</p>

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

18 февраля начались международные клинические исследования однофазной вакцины "Спутник лайт". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник лайт"... В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и ОАЭ", — написал градоначальник в своём блоге.

Российская часть клинических исследований пройдёт на базе десяти городских поликлиник Москвы. Добровольцем может стать любой совершеннолетний, если он ещё не сделал прививку вакциной "Спутник V" и не имеет других противопоказаний. Перед вакцинацией участников испытаний обследуют. Записаться на исследования можно на портале mos.ru.

Создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос

Создана версия вакцины "Спутник V", которую можно закапывать в нос

Напомним, в январе 2021 года Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, чем "Спутник лайт" отличается от вакцины "Спутник V".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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