На севере Москвы столкнулось около десяти машин — видео

На севере Москвы столкнулись около десяти машин. Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

На Гостиничной улице на севере Москвы столкнулось около десяти машин. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, участником аварии стал автобус.