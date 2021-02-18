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Категорий: 18

На севере Москвы столкнулось около десяти машин — видео

Движение на месте событий перекрыто.

18 февраля 2021, 09:59

На севере Москвы столкнулись около десяти машин. Видеозапись с места происшествия прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На Гостиничной улице на севере Москвы столкнулось около десяти машин. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, участником аварии стал автобус.

Движение в районе места ДТП перекрыто. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах массовой аварии. Сведений о пострадавших не поступало.

Легковушку развернуло на два ряда: момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

Легковушку развернуло на два ряда: момент массового ДТП в центре Москвы попал на видео

Ранее в Приморье суд признал водителя фуры виновным в гибели шести человек в результате ДТП.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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