На севере Москвы столкнулось около десяти машин — видео
Движение на месте событий перекрыто.
На Гостиничной улице на севере Москвы столкнулось около десяти машин. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, участником аварии стал автобус.
Движение в районе места ДТП перекрыто. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах массовой аварии. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в Приморье суд признал водителя фуры виновным в гибели шести человек в результате ДТП.
Лента новостей
Выбор редакции
Начались международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт"
Мгновенная карма. Мужчина, сбитый на остановке на севере Москвы, переходил дорогу на красный — видео
Застреливший маленькую дочь соседа житель Читы дал первые показания: хотел отомстить
Кремль ответил на критику по поводу поставок вакцины от ковида за рубеж
В Кремле оценили предложение Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям против РФ
Комментариев: 0