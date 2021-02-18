Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Было счастьем с ним работать": Немоляева рассказала об одном малоизвестном качестве Мягкова

По словам артистки, у её партнёра по множеству фильмов можно было только поучиться.

18 февраля 2021, 09:54
<p>Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Актриса Светлана Немоляева. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Народный артист РСФСР Андрей Мягков был импровизатором, многие предложенные им сцены затем входили в фильмы. Об этом малоизвестном факте об ушедшем сегодня актёре рассказала Лайфу его коллега Светлана Немоляева. Вместе они принимали участие в создании нескольких фильмов Эльдара Рязанова, которые актриса считает дорогими для себя.

"Для меня счастьем было с ним работать, ему подвластны были все жанры кинематографа — и драмы, и комедии — он был замечательным импровизатором, у него можно только поучиться. Он был всегда соавтором своих ролей с Рязановым. То, что Андрюша придумывал забавное, интересное, это всегда в фильме оставалось", рассказала Лайфу Светлана Немоляева.

Названа причина смерти Андрея Мягкова

Названа причина смерти Андрея Мягкова

Она призналась, что очень сожалеет и грустит, что с уходом Мягкова "не будет теперь такой радости ни на экране, ни в его родном театре". Светлана Немоляева выразила соболезнования его родным, театру и зрителям, которые его любят и помнят.

Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня у себя дома на 83-м году жизни.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1