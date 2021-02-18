"Ему были подвластны все роли": Талызина и Брыльска рассказали об Андрее Мягкове

Скончавшийся сегодня на 83-м году жизни народный артист РСФСР Андрей Мягков был прекрасным человеком, актёром. Так о нём говорят коллеги. Валентина Талызина запомнит коллегу настоящим артистом.

"Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли — от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный", — рассказала актриса в беседе с каналом "360".

Она отметила, что Мягков имел тонкую натуру художника и светским вечеринкам предпочитал занятия живописью, находя в этом большее удовольствие. Он объяснял это тем, что получал искреннее удовольствие, наблюдая, как из-под кисти выходит картина.

В свою очередь, польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая с Мягковым в "Иронии судьбы", рассказала, что он был прекрасным и добрым человеком. Брыльска добавила, что очень его любила.

"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актёром, прекрасным человеком", — сказала актриса в интервью РИА "Новости".

Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня от острой сердечной недостаточности в возрасте 82 лет.

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