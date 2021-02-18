"Ему были подвластны все роли": Талызина и Брыльска рассказали об Андрее Мягкове
По словам коллег, он был великим, но скромным, где-то замкнутым, но очень интеллигентным.
Фото © ТАСС / Максим Шеметов
Скончавшийся сегодня на 83-м году жизни народный артист РСФСР Андрей Мягков был прекрасным человеком, актёром. Так о нём говорят коллеги. Валентина Талызина запомнит коллегу настоящим артистом.
"Это был настоящий артист. Ему были подвластны все роли — от трагических до комедийных. Он был кристально честным и чистым человеком. С ним общаться было одно удовольствие. Андрей был великий человек, скромный, даже, может, где-то замкнутый, но очень интеллигентный", — рассказала актриса в беседе с каналом "360".
Она отметила, что Мягков имел тонкую натуру художника и светским вечеринкам предпочитал занятия живописью, находя в этом большее удовольствие. Он объяснял это тем, что получал искреннее удовольствие, наблюдая, как из-под кисти выходит картина.
В свою очередь, польская актриса Барбара Брыльска, сыгравшая с Мягковым в "Иронии судьбы", рассказала, что он был прекрасным и добрым человеком. Брыльска добавила, что очень его любила.
"У меня нет сил говорить. Я плачу. Он был прекрасным актёром, прекрасным человеком", — сказала актриса в интервью РИА "Новости".
Напомним, Андрей Мягков скончался сегодня от острой сердечной недостаточности в возрасте 82 лет.
Выбор редакции
"Было счастьем с ним работать": Немоляева рассказала об одном малоизвестном качестве Мягкова
Барбара Брыльска опровергла информацию об онкологическом заболевании
Любовь, искусство и сама жизнь глазами Андрея Мягкова. 8 цитат, которые навсегда останутся в памяти
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
На севере Москвы столкнулись около десяти машин — видео
Комментариев: 0