ФСБ задержала террористов "Хизб ут-Тахрир" в 10 регионах

ФСБ, МВД и Росгвардия провели спецоперации в 10 регионах РФ, в результате были задержаны члены террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*. По данным центра общественных связей ФСБ, задержания прошли в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, Башкортостане и Дагестане, Орловской, Калужской и Ивановской областях.

В спецслужбе уточняют, что члены организации распространяли "воинствующую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям", а также вербовали россиян в свои ряды.

В ходе обысков у террористов изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. В отношении семерых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

А ранее сегодня стало известно, что в Воронеже задержана группа молодых людей, которые являются сторонниками украинской неонацистской группы. У них изъяли экстремистскую литературу и символику, холодное оружие, телефоны с информацией о совершённых преступлениях. В гараже одного из задержанных также обнаружили предмет, схожий с миномётной миной времён Великой Отечественной войны.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России по решению Верховного суда.

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