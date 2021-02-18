Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Воронеже задержали сторонников украинских неонацистов

18 февраля 2021, 07:01

В Воронеже задержана группа молодых людей, которые являются сторонниками украинской неонацистской группы "МКУ". Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Дополняется...

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

До 250 тысяч. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России

сегодня в 06:48

Королеву красоты уволили из больницы, так как она оказалась слишком привлекательна для этой работы

сегодня в 06:48

В студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар, пострадало две девушки

сегодня в 06:41

Жена Василия Березуцкого призналась, что несколько раз путала его с братом

сегодня в 06:27

Полигон для атак на Москву, или Для чего специалисты из США готовят диверсантов на Украине

сегодня в 06:26

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1