Полигон для атак на Москву, или Для чего специалисты из США готовят диверсантов на Украине

Подрыв украинскими диверсантами автомобиля командира 1-го батальона территориальной обороны Народной милиции ДНР полковника Сергея Попова продолжил серию кровавых терактов в Донбассе. Взрывное устройство было закреплено на днище машины, на которой комбат отвозил в школу свою 12-летнюю дочь. В последний момент он успел выбросить ребёнка из машины, сейчас оба находятся в больнице.

Жестокость и цинизм давно стали нормой для исполнителей таких вылазок. Это было не спонтанное действие, очевидно, что к нему готовились, изучали расписание комбата. Знали, что в это время он будет отвозить ребёнка. Подрыв машины произошёл на одной из главных городских магистралей в час пик, так что пострадавших могло бы быть на порядок больше.

Это характерный почерк спецслужб Украины, восьмой год ведущих войну с собственным народом. Таким образом Киев хочет покорить Донбасс, убедить его жителей в том, что единственный шанс выжить — подчиниться, что каждая минута продолжения сопротивления — это жизни друзей и родственников тех, кто продолжает сопротивляться. А ещё, убивая командиров ополчения, Украина хочет продемонстрировать их боевым товарищам, что для неё нет никаких препятствий и ограничений, что следующей жертвой могут оказаться они сами, причём это может произойти в лифте вашего дома, в вашей же машине в тот момент, когда вы находитесь в ней со своими близкими.

В мае 2015-го в результате нападения из засады на дороге был убит легендарный командир "Призрака" Алексей Мозговой, вместе с ним погибли ещё шесть человек, двое из которых — случайные свидетели. В октябре 2016-го Арсен Павлов (Моторола) с охранником был взорван в лифте. В феврале 2017-го вместе с водителем взорван в машине начальник управления НМ ЛНР Олег Анащенко. В том же месяце убит в своём кабинете Михаил Толстых (Гиви). В августе 2018-го в кафе в центре Донецка взрывное устройство оборвало жизнь главы ДНР Александра Захарченко и одного из его телохранителей.

Список не полный, а лишь наиболее громкие случаи. И это самый натуральный терроризм, осуществляемый профессионалами. Подробности исполнения всех этих терактов уже не покрыты завесой тайны. Киев и не скрывает своей причастности. Известно, что за подобными акциями стоят Силы специальных операций ВСУ. В феврале 2017 года Киев заявил о пропаже в Донбассе одной из разведгрупп, а месяц спустя МГБ ЛНР опубликовало видеозапись с двумя захваченными украинцами, которые оказались военнослужащими 8-го отдельного полка спецназа ГУР ВСУ.

Захваченные боевики признались в причастности к убийствам Олега Анащенко и Михаила Толстых. Они также заявили о причастности офицеров полка к убийству Арсена Павлова. Кроме того, задержанные дали показания о подготовке серии покушений на руководство республики, а также о подготовке к убийству сотрудников действующей в Донбассе миссии ОБСЕ.

Весной 2014-го, когда украинская армия практически прекратила своё существование, боеспособность сохранял только спецназ. Уже в начале апреля группы спецназа 8-го полка были переброшены в восточные регионы. В частности, они участвовали в ликвидации Харьковской народной республики, удерживали аэродром Краматорска (именно они захватили в мае 2014-го двух корреспондентов Life News Олега Сидякина и Марата Сайченко) и должны были штурмовать здание СБУ в Луганске. Они также принимали активное участие в штурме города Счастье, в боях за "Саур-Могилу". В Дебальцеве они вели разведку маршрутов для выхода из котла окружённых подразделений ВСУ.

Кроме того, спецназ активно использовался и по прямому назначению, выполняя диверсионно-разведывательные задачи в тылу республик. Интенсивность террористическо-диверсионной деятельности значительно возросла в 2016-м после того, как полк был передан в состав ССО ВСУ, что значительно улучшило ситуацию с вооружением и экипировкой. Но главное — к подготовке подключились инструкторы НАТО.

В 2018-м в руки МГБ ЛНР попал начальник инженерной службы 8-го полка некто Иванчук, который рассказал о том, что американские инструкторы начали готовить украинских диверсантов для подрывной деятельности уже не только в республиках Донбасса, но и на территории России. По его словам, 3-й полк спецназа ВСУ ориентирован на работу в ДНР и приграничных регионах России (главным образом — в Белгородской области), а 8-й полк ориентирован на ЛНР и на российский Крым.

Как сообщил военнопленный, западные инструкторы лично отбирают из состава этих полков и тренируют по натовским методикам наиболее преданных киевскому режиму и боеспособных людей. По его словам, для подготовки созданы специальные полигоны, куда не допускают даже украинских генералов. Для чего это делается? Только для терроризирования жителей и защитников Донбасса? Боюсь, что не только.

Мы пока лишь слышали, что военнослужащие ССО Украины "работают не только по республикам, но и по российскому направлению", но как — только не знаем. А если Донбасс — лишь полигон, где они отрабатывают "мастерство"? Что если завтра подобные вещи будут запланированы на территории России?

То, что они активно "работают в Крыму" — от создания схронов с оружием и попыток терактов до откровенных вооружённых вылазок с территории Украины — давно не секрет. ФСБ периодически ловит завербованных СБУ, ведущих активную подрывную деятельность в приграничных российских областях агентов. Скажете, на большее их не хватит? А как же убийство основателя "Оплота" Евгения Жилина в элитном подмосковном посёлке Горки-2, исполнитель которого, как и до этого убийца донбасских командиров, смог переправиться на территорию Украины?

То, что украинские террористы пока не взрывают средь бела дня на улицах Москвы тех, кого считают врагами Украины, это не их недоработка, а заслуга наших спецслужб. Но долго ли так будет продолжаться? К чему на самом деле американцы готовят этих людей? Ведь для них сама по себе Украина — лишь территория гибридной войны с Россией, которая является их главной целью…

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