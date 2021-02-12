Новые фашисты Европы против "биомусора": в каком контексте прибалты вспомнили о советском "Бронзовом солдате"

Председатель столичной фракции Эстонской консервативной народной партии Март Каллас назвал русскоязычных жителей страны "человеческим мусором". Об этом он написал в комментариях к публикации экс-главы МИДа Урмаса Рейнсалу, в которой тот раскритиковал сравнение евродепутатом Яной Тоом российских участников несанкционированных акций с защитниками "Бронзового солдата".

"Такая позиция предаёт как эстонскую государственность, так и российскую демократию", — написал Рейнсалу. "В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом!" — прокомментировал его запись Каллас.

"Бронзовым солдатом" называют памятник красноармейцам в эстонской столице, который был в 2007 году демонтирован и перенесён из центра Таллина на кладбище. Это деяние вызвало всплеск возмущения многих жителей страны. В результате 26–27 апреля произошли массовые беспорядки.

Стоит отметить, что полиция вела себя более чем агрессивно: применяла водомёты, слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты, лупила людей дубинками, причём у всех полицейских отсутствовали именные таблички, что лишило возможности подавать жалобы и обращаться в суды на превысивших должностные полномочия.

Задержанных оказалось настолько много, что их некуда было отправлять, пришлось размещать в терминалах Таллинского порта, где их держали связанными, вынуждая сидеть на бетонном полу, не выпуская в туалет. По свидетельствам очевидцев, тех, кто пытался встать, жестоко избивали. Как рассказал один из активистов — Александр Коробов, по крайней мере один из задержанных был, возможно, забит до смерти.

Да, в ходе беспорядков был убит гражданин РФ — Дмитрий Ганин. Его убийство расследуют до сих пор, но многие считают, что оно так и останется нераскрытым, так как Ганина могли убить как свидетеля произвола полиции. Отмечу, что задерживали всех без разбора: протестующих, журналистов, зевак, случайных прохожих. Среди них оказались граждане Германии: 65-летний Клаус Дорнеманн и его сын. Их избили дубинками по рёбрам и рукам.

Может, их имеет в виду Каллас, говоря о "понаехавшем человеческом мусоре"? Примечательно, что граждан России там были единицы, а, по данным прокуратуры, не менее трети участников событий были и вовсе эстонцами по национальности.

Стоит отметить, что Комитет ООН против пыток выразил "озабоченность по поводу обвинений в жестокости и чрезмерном применении силы со стороны полиции". Европейский комитет по предотвращению пыток опубликовал доклад, в котором отметил, что многим задержанным не были обеспечены права незамедлительно связаться с близкими, получить доступ к врачу и адвокату. Наконец, ЕСПЧ признал нарушение Эстонией статьи 3 Конвенции о защите прав человека (запрет пыток, бесчеловечного и унизительного обращения).

И что, кто-то был наказан? Разумеется, нет! Примечательно, что сегодня стало известно о том, что страны Прибалтики и Польша готовят собственный пакет санкций по "списку Навального". Очевидно, это ответ на то, что Брюссель никак не может определиться в вопросе ввода новых санкций. Наиболее отмороженные русофобы Европы тут либо решили проявить инициативу, либо исполняют указ заокеанских хозяев, недовольных нерешительностью ЕС.

Причём эти люди обвиняют Россию в "нарушении прав человека"! Они с упоением распространяют кадры разгона незаконных акций в российских городах, рассказывают о чрезмерной жестокости российских правоохранителей, которые задерживают даже журналистов, а задержанные содержатся в тесных камерах! Может, ещё раз напомнить про холм Тынисмяги и Таллинский порт? Ау, вы уже забыли про это? Да, это же другое…

Они обвиняют Россию в наступлении на права СМИ за то, что у нас присваивают статус иноагента тем, кто таковым реально является, работая на деньги Запада и распространяя исключительно западную точку зрения. Между тем в России никто не мешает эту точку зрения распространять. В то время как в Латвии закрывают российские каналы под надуманными предлогами, задерживают журналистов за сотрудничество с российскими СМИ, что якобы является нарушением санкционного режима в ЕС. При том что во всём ЕС, при всей его русофобии, никому, кроме прибалтов, такое в голову не пришло.

А в Эстонии, напомню, журналистам угрожают уголовными делами за работу на российские СМИ… Очевидно, для властей это тот самый "человеческий мусор", которому нет места среди "нормальных" людей.

"Запрет на ретрансляцию 16 русскоязычных каналов в Латвии. Многочисленные факты недопуска, выдворения, досмотров и допросов российских корреспондентов при пересечении границ прибалтийских государств. Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?" — так очередные выпады прибалтов прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, приведя в своей публикации массу других случаев нарушений в отношении работников СМИ в этих странах.

И эти люди, поди, ещё возмущаются тому, что агентов влияния Запада, коими являются организаторы незаконных акций в России, у нас называют своими именами, а не оппозицией. В то время как их оппозицию, вернее, даже не оппозицию — простых людей, которым плевать на политику, но которые недовольны тем, что власти фактически реабилитируют нацизм, они называют "человеческим мусором". А "мусор" не жалко и дубиной отлупить, и в импровизированном концлагере подержать, поиздевавшись вдоволь.

Интересный исторический факт: почти все снискавшие наиболее дурную славу фашистские концлагеря Третьего рейха располагались в Польше и странах Прибалтики, и особой жестокостью там выделялись как раз местные пособники Гитлера. Судя по всему, несмотря на поражение в войне, им удалось воспитать неплохих наследников и продолжателей дела…

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