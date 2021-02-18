В студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар, пострадало две девушки
Спасатели эвакуировали из здания 80 человек.
Пожар вспыхнул в общежитии Московского авиационного института (МАИ) по адресу улица Вилиса Лациса, дом 14. В ГУ МЧС России по столице сообщили, что возгорание произошло на десятом этаже здания.
"Горение происходило на десятом этаже на площади 50 кв. метров. В ходе тушения было спасено три человека, двоим из них потребовалась помощь медиков", — рассказали в управлении.
Между тем источник Лайфа уточнил, что у одной из пострадавших девушек, по предварительной информации, отравление продуктами горения, у второй — ожоги. В ходе тушения возгорания из здания эвакуировали 80 человек. На данный момент пожар ликвидирован.
Ранее в центре Москвы на Мясницкой улице загорелся хостел. Из дома было эвакуировано 40 человек. Во время пожара произошло частичное обрушение кровли. Спасателям сперва удалось локализовать возгорание, а вскоре и потушить огонь.
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