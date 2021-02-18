Японские учёные создали лекарство против старения

Процесс старения вызван тем, что клетки организма человека могут делиться лишь определённое количество раз. После чего они сами устаревают и не могут правильно функционировать. Но если "заменить" их на молодые клетки, то получится остановить процесс старения. Японские учёные заявили, что им удалось создать такой механизм "замены".

"То есть, если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения. В 2014 году мы стали изучать, за счёт чего такие клетки более не могут размножаться и превращаются в стареющие клетки, и выявили молекулярный механизм. Тогда мы "состарили" клетку — создали клетку с общими для всех стареющих клеток свойствами. И стали искать то, что убивало бы только эти клетки", — рассказал РИА "Новости" профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Как установили учёные, для стареющих клеток жизненно необходим фермент GLS1. Он необходим для метаболизма глутамина. Который нейтрализует лишние белки в клетке, возникающие в процессе старения. А переизбыток этих белков создаёт кислую среду, угрожающую существованию клетки. Исследователи решили использовать уже созданный препарат для лечения некоторых видов рака, который тормозит действие фермента GLS1. Лекарство ввели лабораторным мышам. Через некоторое время у зверьков начались позитивные изменения в организме: стали лучше работать почки, печень и лёгкие.

"Произошло резкое улучшение в органах и структурах, претерпевших возрастные изменения. После инъекции мы увидели улучшение симптомов диабетической болезни и атеросклероза. Благодаря уничтожению клеток, провоцирующих воспалительные процессы, можно будет облегчить многие возрастные заболевания и связанные с возрастом ослабления функций различных органов. Одним препаратом можно добиться улучшения сразу по многим видам возрастных заболеваний, добиться омоложения. Мы сами очень удивлены и считаем это крайне интересным", — сказал профессор.

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