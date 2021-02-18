Геронтолог назвал четыре простых правила для продления молодости
Все проблемы должны решаться в комплексе, отметил специалист.
Молодость и долголетие зависят не только от внешних факторов, на которые сложно повлиять, но и от действий человека. Об этом рассказал геронтолог, профессор Владимир Хавинсон.
Специалист дал четыре совета для долгой и качественной жизни: не курить, не употреблять спиртное, больше двигаться и сократить калорийность питания.
"Залогом и основой долголетия является правильное и целесообразное питание, ограничение калорийности питания, включение в рацион овощей и фруктов. Далее должна быть устранена гиподинамия и, безусловно, исключён никотин, а также снижена алкоголизация. Это всё в комплексе решается", — отметил Хавинсон в интервью радио Sputnik.
По словам геронтолога, отказ от спиртного увеличивает период трудоспособности человека, а систематическое употребление крепкого алкоголя провоцирует преждевременное старение. Профессор напомнил, что этиловый спирт — это яд для печени, клеток мозга и сердца. С малыми дозами организм справляется, но с большими уже нет.
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