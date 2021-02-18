"Впустую потратят средства": в Крыму отреагировали на идею Украины построить дамбу, чтобы перекрыть водоснабжение полуострова
Стремление Киева выглядит как очередная глупость на фоне дефицита бюджета Незалежной, отметил вице-спикер парламента Крыма.
Северо-Крымский канал. Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Планы Киева по окончательному перекрытию воды в Крым с помощью строительства дамбы являются глупостью и растратой средств. Об этом заявил вице-спикер парламента российского региона Владимир Бобков.
Он напомнил, что в Крыму уже ведутся работы по укреплению водной безопасности и тема водоснабжения с Украины становится всё менее актуальной.
"Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь ещё хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", — сказал Бобков в интервью РИА "Новости".
Вице-спикер добавил, что крымчане привыкли рассчитывать только на себя, поэтому справятся и с проблемами водоснабжения. В этом жителям полуострова поможет планомерная работа, а также климатические факторы.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на заявление крымских властей о внедрении технологий опреснения воды с привлечением некой международной компании и пообещал сорвать проект. В Госдуме, комментируя заявление дипломата, указали на то, что планам Киева сбыться не суждено.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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