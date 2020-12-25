В Госдуме заявили, что у Украины не получится сорвать проект по опреснению воды в Крыму

В нижней палате парламента призвали Киев перестать лезть в дела соседних стран.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявления украинских властей о том, что они будут мешать строительству на полуострове станций для опреснения воды, заявил, что все попытки Киева обречены на провал, а сам проект будет реализован в намеченные сроки.

— Проект строительства опреснительных станций в Крыму будет реализован в отведённые сроки. Сомнений в этом никаких быть не может. Никто не в состоянии помешать России воплотить в жизнь этот масштабный и столь жизненно необходимый для крымчан проект. Как бы Киев ни старался любыми путями навредить крымчанам, ничего у него не получится. Крым дома в России — и в этом его главная сила, — цитирует парламентария РИА "Новости".

Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента пожелал властям Незалежной благоразумия и здравомыслия. Шеремет призвал Киев перестать лезть в дела соседних стран и пожелал им заняться внутренними делами и проблемами.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев будет активно мешать реализации проекта по опреснению воды на полуострове.

До этого глава Крыма Сергей Аксёнов поведал, что уже в начале 2021 года должно начаться строительство опреснительных станций, которые помогут избежать дефицита воды в регионе. Первые такие установки планируется разместить в посёлке Фрунзе Сакского района, оттуда вода будет доставляться в Симферополь, а также в Ялте. На строительные работы, предварительно, уйдёт больше года.