Коллекторы Сбера внедрили систему распознавания эмоций должников по голосу

Подконтрольное Сберу коллекторское агентство "Активбизнесконсалт" (АБК) научилось в режиме реального времени оценивать эмоции людей по голосу. Сейчас технология применяется только в случае с должниками, но в будущем может распространиться и на другие области, сообщает РБК.

По словам генерального директора агентства Дмитрия Теплицкого, технология заключается в оценке интонаций должников во время телефонных разговоров и считывании их эмоций для создания дальнейшего сценария диалога. Исследования в этой сфере начались два с половиной года назад. В конце 2020 года распознавание эмоций внедрили в промышленную эксплуатацию. Разработчиком технологии является "дочка" АКБ VS Robotics.

Система встроена в программу, которой пользуются операторы call-центров. Она в режиме онлайн записывает и анализирует голос человека, а затем передаёт информацию сотруднику агентства, добавил Теплицкий. Всего существует семь видов реакции клиента.

"Мы называем это "бриллиант эмоций": радость, удивление, нейтральное, страх, уныние, раздражение, злость", — отметил Теплицкий.

При этом спектр в процессе разговора может меняться. Система подсказывает оператору, нужно ли следовать пользовательскому сценарию заказчика или же стоит применить специальный ситуационный скрипт. К примеру, добавить эмоций. В Сбере считают эту разработку перспективной.

"Это позволяет нам составить более полный портрет клиента, выявить степень его удовлетворённости, нюансы эмоционального состояния и в зависимости от всего этого использовать оптимальные сценарии диалога", — пояснил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" кредитной организации Денис Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Сбер предложил клиентам отказаться от пластиковых карт.

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