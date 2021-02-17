На Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму

Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

"Позиция представительства и управления каналом однозначна — никакой воды в Крыму до деоккупации", — цитирует заявление его пресс-служба в "Фейсбуке".

Кориневич добавил, что строительство дамбы на 107-м километре максимально исключит попадание воды на полуостров и поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.

Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности — необходимость укрепления сооружений.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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