На Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму
По задумке Киева, это также позволит улучшить мелиорацию Херсонщины.
Фото © Facebook / ppu.gov.ua
Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.
"Позиция представительства и управления каналом однозначна — никакой воды в Крыму до деоккупации", — цитирует заявление его пресс-служба в "Фейсбуке".
Кориневич добавил, что строительство дамбы на 107-м километре максимально исключит попадание воды на полуостров и поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.
Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности — необходимость укрепления сооружений.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на заявление крымских властей о внедрении технологий опреснения воды с привлечением некой международной компании и пообещал сорвать проект. В Госдуме, комментируя заявление дипломата, указали на то, что планам Киева сбыться не суждено.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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