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На Украине решили достроить дамбу, чтобы окончательно перекрыть воду Крыму

По задумке Киева, это также позволит улучшить мелиорацию Херсонщины.

17 февраля 2021, 18:30
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ppu.gov.ua/photos/pcb.1601810630207349/1601810486874030" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ppu.gov.ua</a></p>

Фото © Facebook / ppu.gov.ua

Украина планирует достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы окончательно перекрыть подачу воды на полуостров. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на встрече с начальником Управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

"Позиция представительства и управления каналом однозначна — никакой воды в Крыму до деоккупации", — цитирует заявление его пресс-служба в "Фейсбуке".

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Кориневич добавил, что строительство дамбы на 107-м километре максимально исключит попадание воды на полуостров и поможет улучшить мелиорацию южных районов Херсонской области.

Участники встречи также обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности — необходимость укрепления сооружений.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на заявление крымских властей о внедрении технологий опреснения воды с привлечением некой международной компании и пообещал сорвать проект. В Госдуме, комментируя заявление дипломата, указали на то, что планам Киева сбыться не суждено.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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